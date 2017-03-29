Сенсорная комната для особых детей откроется в Подмосковье 2 апреля

Организованное особым образом пространство сенсорной комнаты наполнено различными стимуляторами, которые, воздействуя на органы чувств, помогают детям снять мышечное напряжение, расслабиться и подготовиться к сложным медицинским процедурам.

2 апреля в Подмосковье в адаптационно-восстановительном центре "Сделай шаг" начнет работу сенсорная комната для особых детей, созданная на пожертвования благотворителей.

Организованное особым образом пространство сенсорной комнаты наполнено различными световыми, звуковыми и тактильными стимуляторами, которые, воздействуя на органы чувств, помогают детям снять мышечное напряжение, расслабиться и подготовиться к сложным медицинским процедурам.

Сенсорная комната подходит для реабилитации детей с ДЦП, пороками центральной нервной системы, аутизмом и другими синдромами.

Доступ в комнату будет открыт всем нуждающимся детям абсолютно бесплатно.