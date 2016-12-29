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Танец на всю жизнь. Славе Белобородову необходима операция на сердце

10:0029.12.2016
(обновлено: 10:16 29.12.2016)
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Слава Белобородов
© РИА Новости. Вера Костамо
У одиннадцатилетнего Славы из Тюмени врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки. Мальчику необходима операция. Пока время не упущено, ее можно сделать щадящим способом, без тяжелого наркоза, с помощью окклюдера – специального устройства, которым закроют дефект.

Но в больнице закончились квоты на этот год. И это значит, что возможно лишь платное лечение. У Славиной мамы Ирины, которая воспитывает сына одна, нет необходимых средств.

На всех фото, которые мне показывает Ирина, сын всегда в компании друзей или на выступлениях, соревнованиях. Слава – лидер, заводила и центр компании.

© РИА Новости. Вера Костамо
Слава Белобородов

С четырех лет он занимается спортивными бальными танцами. В неделю у мальчика обычно по десять тренировок. Но при этом учится в школе на четыре и пять. Вот только биология не очень дается, но Слава не унывает – не привык.

Его день начинается с прогулки с лохматым Чаппи. Слава натягивает на непоседливого пса комбинезон, все-таки на улице минус 36 градусов. Потом мальчик бежит в школу, обедает и отправляется на тренировки.

© РИА Новости. Вера Костамо
Слава Белобородов

Для Славы все было ясно – он будет танцором. Свою жизнь по-другому и не представлял. До прошлого года.

Мальчик ежегодно проходил медицинский осмотр врачей-специалистов и сдавал плановые анализы. Раньше в проверку сердца входила электрокардиограмма (ЭКГ). В 2015 году медицинская комиссия решила, что детям нужно проходить ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца.

© РИА Новости. Вера Костамо
Слава Белобородов

УЗИ Славе сделали. И оказалось, что у мальчика врожденный порок сердца, открытое овальное окно. В июле 2016 года провели зондирование и повторное УЗИ сердца. Врачи обнаружили дефект межпредсердной перегородки.

© РИА Новости. Вера Костамо
Слава Белобородов

 

Кардиохирург сказал, что Славе необходима эндоваскулярная операция: коррекция врожденного порока сердца специальным устройством – окклюдером. Это щадящая операция, она проводится без разреза грудной клетки. После нее не требуется длительной реабилитации. Но операцию нужно провести не откладывая, иначе в дальнейшем начнутся необратимые последствия – нарушение ритма сердца, недостаточность кровообращения.

© РИА Новости. Вера Костамо
Слава Белобородов

Слава заворачивает в одеяло лысого кота Джонни, еще одного обитателя однокомнатной квартиры. Мальчик укладывает кота в корзину поближе к батарее. Кот и пес дружат, они оба попали в семью взрослыми.

Ирина и Слава всех жалеют. Мальчик достает и показывает мне медали и кубки. Медалей у него больше ста.

– Слав, если бы не было танцев, ты чем бы занимался?
– Кроме танцев? А так может быть?
Слава признается, что не замечает, как проходит неделя. Домой он возвращается около девяти часов вечера: "Только был понедельник, а уже пятница. Сейчас все так быстро".

По рекомендации кардиолога у мальчика щадящий режим. Но танцы он не пропускает, тут уговорить его не может никто. Тренер Славу понимает и старается не давать серьезные нагрузки.

С танцевальным коллективом Слава объездил половину России. Несмотря на серьезную конкуренцию, ребята в ансамбле дружные.

– Перед тем, как выйти на паркет, мы всегда шутим и поддерживаем друг друга, – рассказывает Слава. – Самое главное в людях – доброта, честность и чувство юмора. Ребята на меня за шутки не обижаются.
Слава уверен, что после операции он станет совсем здоровым и будет танцевать. А как иначе? Ведь по-другому Слава не умеет.

Вера Костамо, обозреватель МИА "Россия сегодня", Тюменская область. Фото автора

Для спасения Славы Белобородова не хватает 389 786 руб.

Сердечно-сосудистый хирург Областной клинической больницы №1 Дмитрий Мочихин (Тюмень): "Если не провести лечение в ближайшее время, есть риск развития тяжелых осложнений. Мальчику требуется щадящая коррекция врожденного порока сердца – эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После операции Слава быстро восстановится и сможет вести активный образ жизни".

Стоимость операции 389 786 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Славе Белобородову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 148 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом". Всего собрано свыше 8,999 млрд руб. За 2016 год (на 27 декабря) собрано 1 536 037 717 руб., помощь получили 2916 детей.

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