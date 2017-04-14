Путешествие в страну лошадей: сбылась мечта маленькой Милены

У пятилетней Милены лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы. Девочке запрещены активные физические нагрузки, в том числе занятия конным спортом. А ведь лошади — ее главная страсть.

Сначала малышка увлеклась мультсериалом "Дружба — это чудо", события которого разворачиваются в сказочной стране, населенной пони. Родители поддерживали интерес дочери, используя любую возможность для общения с любимым животным.

Благодаря проекту Санкт-Петербургского детского хосписа " Мечты сбываются " Милена побывала в настоящем конном клубе. Девочка вместе с мамой Мариной посетила клуб "Форсайд", где ей удалось познакомиться с лошадкой по имени Кнопочка. На ней она в течение часа каталась по большому крытому манежу.

Больше всего Милену впечатлила возможность покормить питомцев конного клуба: ей понравился и большой белый конь, и карликовые лошадки.

Поездка привела в восторг и малышку, и ее маму. Теперь Милена просится в "Форсайд" еще раз, а также мечтает завести лошадку в своей квартире, на что ее мама с улыбкой заметила: "Видимо, на балконе жить будет".

В будущем Милена пока не планирует связывать жизнь с лошадьми. Она хочет стать врачом, чтобы помогать детям с тяжелыми заболеваниями — таким же, как она сама. Но свою страсть — общение с лошадьми — она ни на что не променяет.