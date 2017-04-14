Новая сенсорная комната для особенных детей открылась в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Подмосковье в адаптационно-восстановительном центре "Сделай шаг" начала работу сенсорная комната для особых детей, созданная на пожертвования благотворителей, сообщается в пресс-релизе центра. Торжественное открытие состоялось 2 апреля в подмосковном Домодедове, в деревне Редькино.

Сенсорная комната — это специализированная среда, организованная особым образом и наполненная различными стимуляторами, воздействующими на органы чувств ребенка: звуковой луч, музыка, световые проекторы, cвето-звуковые панели, воздушно-пузырьковые трубки, сухой бассейн с шариками, фиброоптические изделия.

"Практически все дети, проходящие реабилитацию в нашем центре, имеют спастику и гиперкинезы, — рассказывает директор, учредитель центра "Сделай шаг" Юлия Бондарева. — Сенсорная комната — это волшебное помещение для таких детишек, которое расслабляет, снимает спастику в мышцах, что в свою очередь помогает наработать правильные навыки на мышцы ручек и ножек".

Пребывание в сенсорной комнате помогает подготовиться к другим занятиям реабилитации ребенка — максимально расслабить и нормализовать нервную систему, благодаря чему каждый маленький подопечный имеет возможность пойти на занятия в замечательном настроении. Комната доступна всем особенным детям абсолютно бесплатно.