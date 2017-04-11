Курсантов и студентов наградили за помощь Детскому хоспису в Петербурге

10 апреля в здании Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова прошла встреча студентов и курсантов с ректором Сергеем Барышниковым и представителями Детского хосписа. Волонтеры университетского объединения "Маяк перемен" получили благодарственные письма и грамоты.

Четвертый год подряд добровольцы принимают активное участие в жизни Детского хосписа. Как отметил его основатель протоиерей Александр Ткаченко, разнообразная помощь волонтеров в деятельности учреждения неоценима.

"Детский хоспис — место, где никогда не бывает лишних рук. Некоторые из вас помогают в уборке территории от снега и осенних листьев, кто-то проводит время в палатах, играя с пациентами, кто-то дарит белые цветы жителям Санкт-Петербурга во время городской акции. Вы все вдохновляете людей делать добрые дела, помогаете измениться внутренне. Я рад, что для многих помощь Детскому хоспису стала важным сердечным порывом", — сказал отец Александр в своем обращении к студентам.

© Фото предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского детского хосписа Волонтеры университетского объединения "Маяк перемен" получили благодарственные письма и грамоты

В этом году из учебного заведения выпускаются ребята, которые впервые взяли шефство над подопечными хосписа. Учащиеся четвертого курса торжественно передали волонтерскую книгу первокурсникам в знак продолжения традиции бескорыстной помощи и социального служения.

Ректор Сергей Барышников отметил, что волонтерство в Детском хосписе делает душу более восприимчивой к чужой беде, а также поблагодарил студентов за их ежедневный труд.