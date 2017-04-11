Благотворительный "УРА!-фестиваль" поможет детскому хоспису "Дом с маяком"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На ВДНХ в Москве 20 мая пройдет грандиозный ежегодный благотворительный игровой "УРА!-фестиваль", который поможет собрать средства для детского хосписа "Дом с маяком". Как сообщают организаторы, фестиваль — это праздник музыки, спорта и увлекательных игр. Гостей ждут захватывающие спортивные состязания, в том числе воркаут-площадки, веселые, обучающие и интеллектуальные настольные игры, рэп-батл, конкурс чтецов, познавательные мастер-классы, зона "Москино", военно-патриотический блок, а также ярмарка, городок для малышей и многое другое.

Все средства, полученные в ходе проведения фестиваля, будут направлены уникальному детскому хоспису "Дом с маяком". Уже несколько лет организация помогает безнадежно больным детям и их родителям обрести опору в непростой жизненной ситуации, подарить маленьким пациентам, насколько это возможно, счастливые дни детства и исполнить их самые заветные мечты. Детский хоспис — организация полностью некоммерческая, существующая исключительно на благотворительные средства, а потому остро нуждающаяся в поддержке.

Организаторами фестиваля стали сразу несколько крупных студенческих и благотворительных организаций: ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.Плеханова", благотворительный фонд поддержки образовательных программ "Капитаны", ГБУ "Малый бизнес Москвы", МПГУ, Городской совет старших вожатых, благотворительные фонды "Подари жизнь", "Шередарь", "Старость в радость", "София", "Клуб волонтеров", "Созидание", а также приюты для животных "Кожуховский" и "Альма".