Актриса Ирина Горбачева соберет 1 миллион рублей для детского хосписа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актриса театра "Мастерская Петра Фоменко" Ирина Горбачева в свой день рождения, 10 апреля, решила отказаться от подарков в пользу благотворительности. Как сообщили в пресс-службе фонда "Нужна помощь", на платформе "Пользуясь случаем" создано событие, благодаря которому планируется собрать 1 миллион рублей на поддержку первого детского хосписа в России — "Дома с маяком".

Благотворительный фонд "Нужна помощь" запустил проект "Пользуясь случаем" как площадку для волонтерского фандрайзинга по любому случаю, от дня рождения до дня победы российской сборной на мировом чемпионате по футболу. Платформа создана для тех, кто хочет разделить радостный повод с друзьями и вместо подарков направить средства на благотворительный проект. В значимую дату можно создать событие на сайте sluchaem.ru, выбрать благотворительный проект, в пользу которого открывается сбор, и поделиться с друзьями в соцсетях.