Реабилитологи встали на ролики ради особенных детей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В 2017 году в пяти реабилитационных центрах Московской области появятся группы для занятий терапевтическим роллер-спортом, сообщили в пресс-службе программы "Лыжи мечты". Министерство социального развития Московской области и основатели программы "Лыжи мечты" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проект "Лыжи Мечты. Ролики" стал опорной площадкой по созданию и апробации методик по адаптивной физической культуре на территории МО.

"Адаптивная физкультура обладает уникальными реабилитационными и абилитационными возможностями, — прокомментировала председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева. — Ее применение изменяет мир маленького человека, он не только живет в движении, но и чувствует себя победителем, стремится к новым достижениям".

По словам представителя Минсоцразвития, Московская область одна из первых поддержала программу "Лыжи мечты". Занятия для детей с особенностями развития проводятся на горнолыжных склонах Подмосковья с 2014 года. В 2015 году Минсоцразвития реализовало проект на базе подведомственного учреждения — балашихинского реабилитационного центра "Росинка".

"Дети меняются на глазах, — становятся более крепкими, общительными, уверенными в себе. Поэтому участия в новом проекте "Лыжи мечты. Ролики" мы ждали с нетерпением, — комментирует заведующая отделением психолого-педагогической помощи балашихинского реабилитационного центра "Росинка" Ольга Завьялова. — У нас есть прекрасная площадка для занятий роликами, и два специалиста нашего центра проходят обучение на инструкторов программы".

10 специалистов из реабилитационных центров уже приступили к занятиям по индивидуальному курсу. Обучающий курс продлится два месяца и будет состоять из нескольких уровней."Я начал кататься на роликах в прошлом году, но, оказалось, начинал с неправильных упражнений, — делится впечатлениями специалист по социальной работе, ГБУ СО МО "Комплексный реабилитационный центр "Кентавр", (г. Котельники) Павел Исаев. — На сегодняшнем занятии узнал много полезного: как правильно стоять, как начинать движение и тормозить".

Павел занимается горными лыжами в Чулково, где работает одна из точек программы "Лыжи Мечты". Увидев однажды на склоне, как занимаются особенные дети, мечтал присоединиться к программе "Лыжы мечты"."Мне нравится кататься на роликах и нравится помогать людям. В центре я работаю уже восемь лет, занимаюсь различной социальной работой с инвалидами, преподаю компьютерные курсы, для взрослых провожу занятия по скандинавской ходьбе и уже давно хотел работать с "Лыжами мечты", — рассказал Павел.