Как стать волшебником и изменить мир: конкурс "Ты супер!" дарит детям мечту

Есть простой рецепт, как стать волшебником: если кому-то помочь, мир вокруг сразу меняется. Это самое настоящее обыкновенное чудо, на которое способен каждый из нас.

На российском телевидении сейчас самый разгар необыкновенного детского конкурса, о котором мы уже писали, — международного шоу талантов "Ты супер!", организаторами которого стали телеканал НТВ и информационное агентство Sputnik.

В конкурсе участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, из разных регионов России и других стран — Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.

Дети живут в Москве уже два месяца. Конечно, почти все дни у них расписаны под занятия со специалистами и подготовку к выступлениям. Однако есть на свете добрые волшебники, которые очень хотят сделать жизнь детей ярче и осуществить некоторые их мечты.

На бродвейских подмостках

Звезда российской сцены Алена Хмельницкая подарила детям путешествие в настоящую сказку. Актриса показала им закулисье популярного бродвейского мюзикла "Золушка", в котором играет роль мачехи. Потом дети посмотрели постановку и приняли ее с восторгом. Самая юная участница, Таня Дузенко, не могла сдержать эмоций. Малышка, которая к своим семи годам уже многое пережила, была очень впечатлена сказочным представлением: "Золушка самая красивая, в самом изящном платье! Я бы хотела быть как она — доброй и работящей".

На арене цирка

В самом начале конкурса выяснилось, что не все участники бывали в цирке. И тогда всемирно известные цирковые артисты братья Запашные подарили конкурсантам билеты на сказочное представление "Снежная королева". В антракте дети собственными глазами увидели, как готовятся к выступлению все артисты циркового представления.

Аскольд Запашный, представитель знаменитой цирковой династии, поддержал начинающих вокалистов: "Я понимаю, как этим ребятам трудно перебороть все страхи перед выходом на сцену, ведь никогда не знаешь, что тебя ждет, никогда не предугадаешь, как пройдет выступление. Я всей душой болею за этих маленьких артистов и желаю им не бояться ничего!".

На концерте любимой Елки

Как известно, в составе жюри "Ты супер!" — популярная российская певица Елка. Она пригласила участников конкурса на свой сольный концерт в качестве особых гостей. И это было не просто выступление, а мастер-класс: Лиза рассказала, как она готовится к выступлениям, а юные вокалисты еще долго разбирали песни и обсуждали номера.

На съемках кино

"Ты супер!" — это в самом деле место, где сбываются мечты. У конкурсанта из Калининграда 15-летнего Богдана была мечта увидеть, как снимают кино и сериалы. И она исполнилась, да еще как! Богда попал на съемочную площадку весьма взрослого сериала "По ту сторону смерти", который выйдет в эфир на телеканале НТВ в 2017 году. Главные роли в проекте исполняют Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова и Илья Любимов. Когда вокалист "Ты супер!" пришел на съемочную площадку, снимали ключевую сцену. Богдан не просто увидел, как делают кино, но и снялся в одной сцене с Викторией Исаковой. В конце съемочного дня Богдан признался, что в будущем хочет попробовать себя в актерской профессии.

На спортивном турнире

Маленькая Соня Аллахвердиева смогла очаровать всех еще во время отборочного тура. Она показала невероятную пластичность и даже села на шпагат в конце выступления. Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике пообещала Соне организовать для нее персональное показательное выступление на VI Открытом турнире по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной.

Соне поставили номер, заказали специальный костюм, дочки Яны подарили ей розу, в которой мигают светодиодные огоньки. На выступлении именно ее девочка использовала в качестве дополнительного элемента вместо привычных в художественной гимнастике мячей и лент.

В итоге показательный хореографический номер получился сказочным. Яна Батыршина уверена, что Соня может добиться успехов и в пении, и в гимнастике.

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У каждой сказки есть конец, но волшебство конкурса "Ты супер!" продолжается. Организаторы, члены жюри, звезды эстрады и телевидения очень хотели бы, чтобы каждый участник смог осуществить важную мечту — попасть на сцену, продолжить учиться вокальному мастерству и стать артистом с большой буквы.

Sputnik тоже готовит сюрприз. На своих сайтах агентство проводит голосование, пользователи лайками поддерживают того или иного участника. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, станет обладателем специального приза. А за судьбой конкурсантов, которые приехали из разных стран, можно следить еще и в соцсетях Sputnuka.

Следующий показ шоу "Ты супер!" — в 20.00 мск на телеканале НТВ. Следите за эфиром!