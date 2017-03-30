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Жизнь без преград
Дети

"Красивая и несчастливая". Девочку Соню привез в Москву "Поезд надежды"

15:2430.03.2017
(обновлено: 11:14 31.03.2017)
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Красивая и несчастливая. Девочку Соню привез в Москву Поезд надежды
© фото предоставлено «Радио России», фотограф – Наталья Пьетра

Владимир Лебедев специально для проекта "Жизнь без преград"

Девочка Соня из обычной семьи, каких много в России. Она была желанным и любимым ребенком своих родителей, хорошо училась и окончила музыкальную школу. Но в 13 лет после череды трагических событий (сначала у Сони умер папа, потом бабушка и мама) она оказалась в детском доме.

"Соня домашняя девочка, такая тургеневская барышня, оказавшаяся в такой ситуации. Нам рассказали, что ей безумно тяжело в детском доме, она практически ни с кем не общается, она ушла в себя. Это слом. И нам, конечно, хотелось ей помочь", — рассказала руководитель проекта "Детский вопрос" Инна Зотова.

История Софьи не оставила равнодушными журналистов социального проекта "Детский вопрос". В 2016 года в рубрике "Где же ты, мама?" вышел сюжет о Соне.

© фото предоставлено «Радио России», фотограф – Наталья Пьетра
Российская государственная детская библиотека

"Вообще жизнь Сони это иллюстрация к поговорке "Не родись красивой, а родись счастливой". Она красивая девочка, но череда каких-то жутких событий в ее жизни… И нам очень захотелось, чтобы все-таки было родись и красивой, и счастливой. Поэтому мы взяли этого ребенка под нашу опеку", — рассказала Инна Зотова.

Найти новую семью девочке пока не удалось, так как большинство потенциальных приемных родителей живут в европейской части России, а Софья — в отдаленном районе Хакасии. В том числе и для таких случаев существует программа "Поезд надежды". Это эксклюзивная программа социального проекта "Детский вопрос" ГРК "Радио России". В рамках проекта организуются встречи потенциальных усыновителей с детьми, оставшимися без родительского попечения. Начиная с 2005 года состоялась 21 поездка — от Калининграда до Владивостока.

Осенью 2015 года журналисты "Детского вопроса" организовали еще одну программу "Детский рейс "Поезда надежды". Тогда состоялась поездка 14-летнего воспитанника кемеровского детского дома, мечтающего стать военным музыкантом, в Москву, на консультацию в военно-музыкальное училище. "Довольно быстро нашлась семья военных дирижеров, которые этого мальчика забрали к себе в семью", — сообщила Инна Зотова и добавила, что в течение года после первого спецрейса еще более 10 других подростков из того же детского дома обрели семью.

© фото предоставлено «Радио России», фотограф – Наталья Пьетра
Авиационная школа "Аэрофлота"

В марте 2017 года было решено запустить второй рейс детского "Поезда надежды". И билет достался Соне. В Москве девочка никогда не была, но очень хотела посетить столицу. Организаторы позаботились, чтобы поездка была не просто банальной экскурсией по златоглавой, а интересным и полезным для Софии путешествием.

Психолог, которая работает с Соней в детском доме, сообщила, что девочка прошла тест на профориентацию, по результатам которого ей в будущем было рекомендовано обратить внимание на три профессии: библиотекарь, стюардесса, стилист. С этим учетом и была составлена программа посещения Москвы. За несколько дней Соня успела посетить Авиационную школу "Аэрофлота", Российскую государственную детскую библиотеку и поучаствовать в мастер-классе парикмахера и стилиста международного уровня Вагана Вога, который тоже был воспитанником детского дома.

© фото предоставлено «Радио России», фотограф – Наталья Пьетра
Соня и стилист Ваган Вог

В огромном городе Соне все интересно и многое в новинку. Столько людей и машин она не видела никогда в жизни. С непривычки шум мегаполиса даже немного напугал девочку.

— Какой ты видишь Москву?

— Очень шумный город, много народу.

— А твой город?

— Он такой спокойный, там почти народу нет. Есть, но не так много. Машин мало, — рассказывает Соня.

Москва и экскурсия по ней девочке понравились, несмотря на непривычную для нее обстановку. Конечно же, осмотр столицы не обошелся без посещения подземки. В метро на станции "Площадь Революции" Соня не упустила шанс потереть нос знаменитой бронзовой собаки и загадала сокровенное желание. Очень хочется, чтобы это желание обязательно сбылось.

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Дети
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