РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Жизнь без преград
Жизнь без преград

Распоряжение о продлении "Доступной среды" подготовят в начале 2018 года

22:0405.12.2017
(обновлено: 22:07 05.12.2017)
02030
© Фото : предоставлено РООИ "Перспектива"Доступная среда. Проверка РООИ ПерспективаДоступная среда. Проверка РООИ Перспектива
© Фото : предоставлено РООИ "Перспектива"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Распоряжение правительства России о продлении госпрограммы "Доступная среда" до 2025 года будет подготовлено в I квартале 2018 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ). 5 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Искусство инклюзии: Путин предложил продлить программу "Доступная среда"
Во вторник состоялась встреча президента России Владимира Путина с гражданами, имеющими инвалидность. Топилин также принял участие в этом мероприятии.

Доступная среда

В ходе встречи глава государства предложил продлить действие государственной программы "Доступная среда" до 2025 года.

"Распоряжение правительства России о продлении госпрограммы будет подготовлено в I квартале 2018 года. Сама же госпрограмма в новой редакции будет подготовлена позже, и процесс ее разработки будет синхронизирован с подготовкой проекта закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов", – заявил Топилин, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Как отметил министр, решение о продлении государственной программы "Доступная среда" до 2025 года позволит не только добиться положительной динамики в вопросах учета потребностей инвалидов, но и "определит создание доступных для инвалидов условий как приоритет социальной политики в долгосрочной перспективе".

"Минтруд России прорабатывает основные возможные направления госпрограммы до 2025 года. Это продолжение обеспечения доступности объектов и услуг, будем планировать сделать это более высокими темпами; формирование современной системы комплексной реабилитации инвалидов, а также развитие ранней помощи детям-инвалидам; дальнейшая модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы", — сказал министр.

Закупки

Доступная среда. Проверка РООИ Перспектива. Архивное фото
© Фото : предоставлено РООИ "Перспектива"
Программу "Доступная среда" продлят до 2025 года
На встрече был также рассмотрен вопрос о продолжении практики закупки кресел-колясок у единственного поставщика. По данным Минтруда, к настоящему времени сложилась практика закупки кресел-колясок у единственных поставщиков – российских компаний: "ОТТО БОК", "Катаржина", "Преодоление". Данные организации производят кресла-коляски, которые пользуются спросом у инвалидов, и в отношении предоставляемых этими организациями кресел-колясок практически нет жалоб.

"В целом объем таких закупок будет составлять, так же как и сейчас, не более 30% от потребности, чтобы на рынке технических средств реабилитации (ТСР) сохранялась конкуренция. Практика закупок у единственных поставщиков поможет сократить сроки закупок технических средств по федеральному закону №44-ФЗ о государственных закупках, а также повысить качество закупаемых технических средств реабилитации", — заявили в ведомстве.

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос введения электронного сертификата на отдельные виды технических средств реабилитации. "Использование сертификата позволит повысить эффективность реабилитации инвалидов, поскольку выбор поставщика ТСР инвалид будет осуществлять самостоятельно, исходя из индивидуальных потребностей и с учетом требований, предъявляемых к таким поставщикам. Это также позволит не дожидаться конкурсных процедур, то есть сократит срок получения ТСР", — прокомментировал Топилин.

Информационно-указательный знак Парковка. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В России около 60% инвалидов испытывают трудности с передвижением по городу
Сейчас Минтруд вместе с общественными организациями инвалидов, заинтересованными ведомствами и депутатами Госдумы ведет разработку соответствующего проекта федерального закона.

Результаты программы

В настоящее время реализация госпрограммы "Доступная среда" рассчитана на 2011-2020 годы.

При государственной поддержке с активным участием общественных организаций инвалидов обеспечивается приспособление наиболее востребованных инвалидами и маломобильными группами населения объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности – здравоохранении, социальной защите, транспорте, спорте, информации и связи, культуре и образовании.

Так, по данным Минтруда, в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры планируется достичь показателя дооборудованного для инвалидов наземного транспорта 11,1% к концу 2017 года. На начало реализации госпрограммы он составлял 8,3%.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Как Греф повернул Сбербанк лицом к людям с инвалидностью
В сфере информации и связи реализуется мероприятие по субтитрированию телевизионных каналов. Эта работа финансируется за счет средств госпрограммы, и к концу 2017 года количество произведенных и транслированных субтитров для телевизионных программ общедоступных каналов составит 15 тысяч часов (на начало реализации госпрограммы – только 3 тысячи часов).

К концу 2017 года доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, составит: в сфере здравоохранения — 50,9%, в сфере культуры – 41,4%, в сфере спорта – 54,4%; в сфере образования – 21,5% школ (на начало реализации госпрограммы – чуть более 2%).

© Фото : предоставлено РООИ "Перспектива"Доступная среда. Проверка РООИ "Перспектива"
© Фото : предоставлено РООИ "Перспектива"
Доступная среда. Проверка РООИ "Перспектива"
Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена