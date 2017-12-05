Распоряжение о продлении "Доступной среды" подготовят в начале 2018 года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Распоряжение правительства России о продлении госпрограммы "Доступная среда" до 2025 года будет подготовлено в I квартале 2018 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Доступная среда

Во вторник состоялась встреча президента России Владимира Путина с гражданами, имеющими инвалидность. Топилин также принял участие в этом мероприятии.

В ходе встречи глава государства предложил продлить действие государственной программы "Доступная среда" до 2025 года.

"Распоряжение правительства России о продлении госпрограммы будет подготовлено в I квартале 2018 года. Сама же госпрограмма в новой редакции будет подготовлена позже, и процесс ее разработки будет синхронизирован с подготовкой проекта закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов", – заявил Топилин, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Как отметил министр, решение о продлении государственной программы "Доступная среда" до 2025 года позволит не только добиться положительной динамики в вопросах учета потребностей инвалидов, но и "определит создание доступных для инвалидов условий как приоритет социальной политики в долгосрочной перспективе".

"Минтруд России прорабатывает основные возможные направления госпрограммы до 2025 года. Это продолжение обеспечения доступности объектов и услуг, будем планировать сделать это более высокими темпами; формирование современной системы комплексной реабилитации инвалидов, а также развитие ранней помощи детям-инвалидам; дальнейшая модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы", — сказал министр.

Закупки

На встрече был также рассмотрен вопрос о продолжении практики закупки кресел-колясок у единственного поставщика. По данным Минтруда, к настоящему времени сложилась практика закупки кресел-колясок у единственных поставщиков – российских компаний: "ОТТО БОК", "Катаржина", "Преодоление". Данные организации производят кресла-коляски, которые пользуются спросом у инвалидов, и в отношении предоставляемых этими организациями кресел-колясок практически нет жалоб.

"В целом объем таких закупок будет составлять, так же как и сейчас, не более 30% от потребности, чтобы на рынке технических средств реабилитации (ТСР) сохранялась конкуренция. Практика закупок у единственных поставщиков поможет сократить сроки закупок технических средств по федеральному закону №44-ФЗ о государственных закупках, а также повысить качество закупаемых технических средств реабилитации", — заявили в ведомстве.

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос введения электронного сертификата на отдельные виды технических средств реабилитации. "Использование сертификата позволит повысить эффективность реабилитации инвалидов, поскольку выбор поставщика ТСР инвалид будет осуществлять самостоятельно, исходя из индивидуальных потребностей и с учетом требований, предъявляемых к таким поставщикам. Это также позволит не дожидаться конкурсных процедур, то есть сократит срок получения ТСР", — прокомментировал Топилин.

Результаты программы

Сейчас Минтруд вместе с общественными организациями инвалидов, заинтересованными ведомствами и депутатами Госдумы ведет разработку соответствующего проекта федерального закона.

В настоящее время реализация госпрограммы "Доступная среда" рассчитана на 2011-2020 годы.

При государственной поддержке с активным участием общественных организаций инвалидов обеспечивается приспособление наиболее востребованных инвалидами и маломобильными группами населения объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности – здравоохранении, социальной защите, транспорте, спорте, информации и связи, культуре и образовании.

Так, по данным Минтруда, в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры планируется достичь показателя дооборудованного для инвалидов наземного транспорта 11,1% к концу 2017 года. На начало реализации госпрограммы он составлял 8,3%.

В сфере информации и связи реализуется мероприятие по субтитрированию телевизионных каналов. Эта работа финансируется за счет средств госпрограммы, и к концу 2017 года количество произведенных и транслированных субтитров для телевизионных программ общедоступных каналов составит 15 тысяч часов (на начало реализации госпрограммы – только 3 тысячи часов).

К концу 2017 года доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, составит: в сфере здравоохранения — 50,9%, в сфере культуры – 41,4%, в сфере спорта – 54,4%; в сфере образования – 21,5% школ (на начало реализации госпрограммы – чуть более 2%).