Педагоги обсудят проблемы образовательной инклюзии на конференции в МГППУ

МОСКВА – 19 июн. IV Международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры и практики" состоится 21-23 июня 2017 года в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

По замыслу организаторов, конференция призвана консолидировать усилия экспертного и родительского сообщества, а также органов государственной власти по вопросам развития инклюзивной культуры и практики на всех уровнях образования.

Анализ научно-практического опыта инклюзии в общем, дополнительном и профессиональном образовании поможет специалистам избежать ошибок в будущем, полагает директор Института проблем интегрированного (инклюзивного) образования, проректор по инклюзивному образованию МГППУ Светлана Алехина.

"Мы уверены, что российское образование примет идею инклюзии как основу для изменений, а люди, связавшие свои профессиональные цели с образованием, смогут ее воплотить", — рассказала она РИА Новости.

В мероприятии примут участие 570 специалистов из 55 регионов Российской Федерации, а также 16 экспертов из Германии, США, Великобритании, Швеции, Казахстана, Белоруссии и Украины, которые поделятся опытом развития инклюзивного образования в своих странах.

В рамках конференции пройдут пленарные доклады, публичные лекции, секционные обсуждения, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, педагогические экскурсии и презентации.

Все материалы конференции доступны на сайте Института проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета www.inclusive-edu.ru и портале "Образование без границ" www.edu-open.ru.



