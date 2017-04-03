Путин: надо дать достойную работу людям с ограниченными возможностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Людей с ограниченными возможностями необходимо обеспечить достойной работой с достойной зарплатой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ответ может быть только положительным, вы же сами понимаете. И более того, единственный способ решения проблем подобного рода – это обеспечения людей работой. Никакие как бы там субсидии со стороны государства, никакая поддержка прямая не стоит того, чтобы людей обеспечить достойной работой и достойным уровнем заработной платы. Это совершенно очевидно, это все знают, это многократно уже говорили на встречах представители различных инвалидных организаций", — сказал Путин на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на вопрос о том, нужна ли дополнительная господдержка специализированным предприятиям для людей с ограниченными возможностями.

Президенту также сообщили о том, что, в частности, во Владимирской области есть соответствующее предприятие ВПО "Прогресс", которое действует с 1941 года. Однако сейчас данная организация практически обанкротилась, поэтому конкурсный управляющий хочет выставить на продажу оборудование, на котором работали инвалиды, и клуб, где они собираются.

"Я не знаю, что происходит с вашим конкретно предприятием, но узнаю обязательно. Обещаю вам, обратим на это особенное внимание, я переговорю и с губернатором, и с коллегами в правительстве. Сделаем все для того, чтобы им помочь", — сказал Путин.