Расчеты "Искандер-М" ВВО провели учебно-боевой пуск ракеты под Астраханью

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Расчеты нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" Восточного военного округа (ВВО) успешно провели учебно-боевой пуск баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба ВВО.

"В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 80 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования. После выполнения пуска расчеты отработали оперативную смену позиционного района", — говорится в сообщении.

Пуск прошел в рамках тактических учений по плану заключительного этапа освоения комплекта нового "Искандера-М", который поступил на вооружение ракетного соединения Восточного военного округа в ЕАО.