Корвет "Громкий" принял на борт вертолеты морской авиации в Японском море

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новейший корвет "Громкий" впервые принял на борт вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого в Японском море в рамках заводских ходовых испытаний, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В рамках проводимых мероприятий корвет впервые принял на борт палубные вертолёты морской авиации. В заливе Петра Великого два экипажа вертолётов Ка-27ПЛ во взаимодействии с корабельной авиационной группой отработали посадки и взлёты с палубы корабля на стопе и на ходу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого".

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корабля — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.

Корвет "Громкий" в конце августа доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея" для заключительного этапа испытаний.