Росгвардия будет координировать охрану моста через Керченский пролив

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ведётся работа по передаче Росгвардии полномочий по координации действий правоохранительных органов по охране моста через Керченский пролив, сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

"В активной фазе находится проработка вопросов поэтапной передачи Росгвардии полномочий по общей координации действий заинтересованных структур по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, а также развернутого в этом районе энергомоста и магистрального водопровода", — сказал Золотов на итоговой коллегии.

С 1 января 2018 года под защитой подразделений вневедомственной охраны находятся береговые объекты электросетевого энергомоста в Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, обеспечена охрана международного детского центра "Артек", национального заповедника "Херсонес Таврический".

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