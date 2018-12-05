Шойгу рассказал о намерении создать кластер ВМФ в Кронштадте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году военное ведомство приступит к созданию в Кронштадте кластера Военно-морского флота.

"В 2019 году приступим к созданию в Кронштадте кластера Военно-морского флота, который позволит сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность в едином современном центре и существенно повысить её эффективность", — сказал Шойгу в среду на выездном расширенном совещании о создании учебно-научной базы ВМФ в городе Кронштадте.

"С 2013 года министерство обороны ведёт масштабное строительство и реконструкцию объектов военной инфраструктуры. Это позволяет не только укреплять оборонный потенциал государства, но и увеличивать число рабочих мест для россиян, развивать территории и повышать их инвестиционную привлекательность", — отметил министр обороны.

"Только в экономику Санкт-Петербурга по линии военного ведомства инвестировано более триллиона рублей", — сказал министр. Свыше 970 миллиардов рублей вложено в предприятия промышленности и порядка семидесяти миллиардов — в совершенствование инфраструктуры, уточнил Шойгу.

Он отметил, что "при проведении работ на территории города особое внимание уделяется сохранению культурного наследия и восстановлению исторического облика зданий". "За последние шесть лет построено и реконструировано более 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Примерно 80 процентов из них представляют историческую и художественную ценность", — сказал Шойгу.

По его словам, при строительстве Многопрофильной клиники обновлены корпуса Военно-медицинской академии. "Воссоздана уникальная Фундаментальная библиотека. В ходе работ отреставрировано более восьмисот предметов декоративно-прикладного искусства, обеспечена техническая возможность составления каталогов и перевода в электронную форму редчайших изданий", — сказал министр.

Он отметил, что в городе проведена реконструкция следующих объектов: бывшего кадетского артиллерийского — ныне суворовского училища; Военной академии связи; Военной академии материально-технического обеспечения; Военно-космической академии; Военного института физической культуры, на базе которого в 2020 году пройдут Всемирные кадетские игры; Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи; Центральной военно-морской библиотеки; особняка военного министра.

Во исполнение решения президента РФ Владимира Путина осуществлена комплексная реставрация зданий Нахимовского военно-морского училища, сказал Шойгу. "Строится Ледовый дворец на территории бывшей станции водоканала", — сообщил министр, уточнив, что он будет открыт в следующем году на День Военно-морского флота. "По многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц министерства обороны, который продолжит традиции первого женского учебного заведения — Смольного института благородных девиц. Произойдёт это фактически в день основания института через 250 лет", — сказал министр.