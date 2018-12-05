С-400 есть на вооружении более чем в 20 полках ПВО, сообщили в Генштабе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400 стоят на боевом дежурстве в более чем 20 полках противовоздушной обороны России, сообщил в среду зарубежным военным атташе начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Продолжается перевооружение зенитных ракетных полков на современные зенитные ракетные системы С-400, обладающие повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. В настоящее время на боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом", — сказал он на брифинге.