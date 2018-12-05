Генштаб рассказал, как Россия отвечает на рост присутствия НАТО у ее границ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. РФ в условиях роста присутствия НАТО у ее границ, строительства элементов ПРО принимает все ответные меры для военной безопасности, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В ответ на якобы возрастающую угрозу со стороны России наращивается военное присутствие НАТО у наших границ. В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества. В этих условиях нами принимаются все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства", — сказал он.