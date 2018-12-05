Доля современного вооружения в российских войсках достигла 61,5%

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Доля современного вооружения в войсках в рамках реализации гособоронзаказа 2018 года составила 61,5%, сообщил в среду зарубежным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В целом реализация мероприятий государственного оборонного заказа текущего года позволила комплектно оснастить более 30 различных соединений и воинских частей, при этом доля современного вооружения в войсках составила 61,5%", — сказал Герасимов.

Он напомнил, что к концу 2020 года этот показатель будет доведен до 70%.