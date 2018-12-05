В Генштабе рассказали о реакции Москвы в случае отмены ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В случае отмены Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) потенциальными целями ответного удара России станут страны, разместившие у себя американские ракеты, заявил зарубежным военным атташе начальник Генштаба российских ВС генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, деятельность американских властей деструктивна и нацелена на "удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы".
Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают меры по сдерживанию России и дискредитации ее роли в международных делах, добавил Герасимов.
Кроме того, генерал вновь заявил о росте присутствия НАТО у российских границ.
"В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества", — сказал он.
Из-за этого, как отметил Герасимов, Россия предпринимает все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности.
"Обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета", — подчеркнул военный.
По словам генерала, сейчас упор в подготовке Вооруженных сил делается на противостоянии высокотехнологичному противнику, обладающему новейшим оружием и авиацией.
"Мы учим войска вести боевые действия <…> в условиях ведения им (противником. — Прим. ред.) всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия", — заключил Герасимов.
Договор о ракетах
Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности. В свою очередь, в российском МИД отметили, что Соединенные Штаты размещают на суше (на военной базе в Румынии, а также в Польше) установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.