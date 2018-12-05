В Генштабе рассказали о реакции Москвы в случае отмены ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В случае отмены Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) потенциальными целями ответного удара России станут страны, разместившие у себя американские ракеты, заявил зарубежным военным атташе начальник Генштаба российских ВС генерал армии Валерий Герасимов.

Шаги Вашингтона не останутся без ответа, добавил он.

По его словам, деятельность американских властей деструктивна и нацелена на "удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы".

Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают меры по сдерживанию России и дискредитации ее роли в международных делах, добавил Герасимов.

Кроме того, генерал вновь заявил о росте присутствия НАТО у российских границ.

"В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества", — сказал он.

Из-за этого, как отметил Герасимов, Россия предпринимает все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности.

Так, например, у границ страны создали сплошное радиолокационное поле.

"Обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета", — подчеркнул военный.

По словам генерала, сейчас упор в подготовке Вооруженных сил делается на противостоянии высокотехнологичному противнику, обладающему новейшим оружием и авиацией.

"Мы учим войска вести боевые действия <…> в условиях ведения им (противником. — Прим. ред.) всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия", — заключил Герасимов.

Договор о ракетах