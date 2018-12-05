Фрегат "Адмирал Горшков" и БДК "Иван Грен" приняли в состав ВМФ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" приняты в состав ВМФ РФ в 2018 году, до конца года ожидается поступление еще 13 кораблей и катеров, сообщил в среду зарубежным военным атташе начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В состав Военно-Морского Флота приняты фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен". По итогам года ожидается поступление еще 13 кораблей и боевых катеров", — сказал он на брифинге.