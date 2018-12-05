Количество "ударных" подразделений ЦВО увеличилось на 60% в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Количество подразделений, которым по итогам боевой подготовки Центрального военного округа за 2018 учебный год присвоено почетное звание "Ударное", увеличилось на 60%, сообщил в среду временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов.

"По итогам работы группы центральных органов военного управления 66 подразделений подтвердили достигнутые результаты, а 16 из них подтвердили звание "Ударное" повторно. Каждое подразделение прошло испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, защите от оружия массового поражения. Достичь высоких результатов в боевой подготовке войск (удалось) за счет внедрения новых форм и методов проведения занятий", – сказал Устинов, отметив, что всего количество "ударных" подразделений в этом году увеличилось на 60%.

В качестве поощрения командного состава 16 офицеров внесены в список резерва командующего войсками военного округа и будут назначены на вышестоящие должности, а также направлены для обучения в общевойсковую академию, добавили в пресс-службе ЦВО.

Всего, по данным военного ведомства, к проверке было привлечено более 7 тысяч военнослужащих и свыше 2 тысяч единиц военной техники.