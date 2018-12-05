"Соколы России" покажут в Приморье фигуры высшего пилотажа

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Пилотажная авиационная группа "Соколы России" выступит 7 декабря на аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком в честь 100-летия образования истребительного авиаполка ВВС Восточного военного округа, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В своей программе "Соколы России" на тяжелых маневренных истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя. Во время показа летчики продемонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет оценить маневренные возможности истребителей и мастерство летчиков", — пояснил Воскресенский.

Кроме воздушного боя и одиночного пилотажа "Соколы России" продемонстрируют групповой высший пилотаж, состоящий из таких приемов как петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж и роспуск на минимальных интервалах и дистанциях. Возглавляет пилотажную группу заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. Летчики уже прибыли в Приморье и проводят тренировочные полеты.