Путин и Мадуро на переговорах обсудят военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на предстоящих переговорах в Кремле обсудят военно-техническое сотрудничество, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Военно-техническое сотрудничество тоже будет обсуждаться", — сказал Ушаков на брифинге.

Он отметил, что на переговорах в числе руководителей российских министерств и ведомств будет присутствовать глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Кроме того, как сообщил Ушаков, в переговорах примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.