Эксперт назвал поводы для возможного военного столкновения России и США

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Существует как минимум три повода для возможного непреднамеренного военного столкновения РФ и США в ближайшие несколько лет, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"В ближайшие несколько лет, в краткосрочной и среднесрочной перспективе эта глобальная конфронтация чревата очень серьезными рисками. Это и риск прямого военного столкновения между Россией и США, который объективно есть и нарастает. На мой взгляд, существует как минимум три сценария непреднамеренного прямого военного столкновения между Россией и США", — сказал Суслов в ходе экспертной дискуссии "Международная безопасность 2018: состояние и перспективы".

По его словам, первый риск связан с кибербезопасностью или киберугрозой, когда одна страна рассматривает кибератаку против себя в качестве начала полномасштабной атаки и реагирует не только киберсредствами, но и военными средствами. "Второй риск – это неконтролируемая гонка вооружений, в том числе размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Я думаю, что мы придем к этой реальности, к сожалению, через несколько лет", — отметил Суслов.

По его словам, третий сценарий непреднамеренного военного столкновения России и США может быть связан с Сирией или регионом Черного моря, где Москва и Вашингтон "уже действуют в одном и том же оперативном пространстве или могут действовать, если США и дальше будут поддерживать провокации Украины (в Черном море –ред)".

При этом эксперт, говоря о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметил, что выход США из договора неизбежен и приведет к гонке вооружений в области ракет средней и меньшей дальности с ядерным оснащением, а также к гонке стратегических ядерных вооружений между Москвой, Вашингтоном и Пекином, что в свою очередь приведет к распаду договора СНВ-3.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, выйдут из договора и будут развивать вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.