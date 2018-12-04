Летные испытания нового Ми-38Т планируют завершить в следующем году

КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 4 дек – РИА Новости. Летные испытания новейшего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т планируется завершить в следующем году, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

"У нас были обязательства продемонстрировать Минобороны возможности Ми-38 в транспортно-десантной версии. Мы делаем это по согласованному техническому заданию, но за свой счет. Ми-38Т приступил к летным испытаниям, я надеюсь, что в следующем году мы их завершим и, соответственно, по результатам этих испытаний, наверное, в начале 2020 года вертолету будет присвоена литера, разрешающая серийное производство", — сказал Богинский.

Первые две машины поставят для тестовой эксплуатации в Вооруженных силах РФ.

В конце ноября на Казанском вертолётном заводе начались летные испытания первого серийного вертолёта Ми-38Т, изготовленного по заказу министерства обороны России. Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортных-десантных задач. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной топливной системой. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляет экипажу информацию в полном объеме с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень безопасности выполнения полетов. В салоне вертолета расположены легкосъемные кресла, съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для транспортировки грузов.

Области применения вертолетов Ми-38 — перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это — в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.