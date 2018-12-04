Минобороны в 2019 году проведет более четырех тысяч учений

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министерство обороны Российской Федерации планирует провести более 4 тысяч учений и около 8,5 тысячи практических мероприятий в течение 2019 года, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"2019 год будет весьма насыщенным. Запланировано более четырех тысяч учений различного масштаба, около восьми с половиной тысяч практических мероприятий боевой подготовки. Основной упор будет сделан на использование опыта применения войск в современных вооруженных конфликтах и обучение командиров эффективному решению нестандартных задач", — рассказал министр.

По его словам, военное ведомство продолжит практику внезапных проверок боеготовности войск. "Подобная форма контроля позволяет выявлять проблемные вопросы, которые в повседневной деятельности не так заметны", — подчеркнул Шойгу.

Третьего декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск. Министр обороны отметил, что перед началом нового учебного периода в армии проделана большая подготовительная работа. "Проведено свыше семи тысяч инструкторско-методических и показных занятий, а также мероприятий по совершенствованию учебно-материальной базы, подготовке вооружения, военной и специальной техники", — добавил Шойгу.

Селекторное совещание с министром обороны состоялось во вторник в Национальном центре управления обороной. В нем приняли участие командующие округами, родами и видами войск, а также представители руководства Республики Татарстан, Приморского края и Смоленской области.

С представителями регионов министр обсудил решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей, развитие движения "Юнармия", ход строительства и обустройства филиалов парка "Патриот" в соответствующих регионах.