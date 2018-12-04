Под Астраханью на учениях подняли по тревоге расчеты "Искандер-М"

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Расчеты нового ракетного комплекса "Искандер-М" Восточного военного округа подняты по тревоге в рамках тактических учений в Астраханской области, сообщает пресс-служба ВВО.
В рамках учений военнослужащие на новой технике подняты по тревоге и приступили к маршу на пересеченной незнакомой местности в назначенный район.
Расчетам предстоит отработать не менее пяти учебно-боевых задач, среди которых преодоление зараженных участков местности, занятие позиций, развертывание комплексов, скрытная смена позиций и уход от ответного удара.
Учения завершатся в конце недели.
Планируется, что расчеты проведут практический учебно-боевой пуск ракеты.