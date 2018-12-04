Под Астраханью на учениях подняли по тревоге расчеты "Искандер-М"

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Расчеты нового ракетного комплекса "Искандер-М" Восточного военного округа подняты по тревоге в рамках тактических учений в Астраханской области, сообщает пресс-служба ВВО.

"На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области стартовали тактические учения с подразделением ракетного соединения ВВО. Мероприятия проводятся по плану заключительного этапа освоения комплекта нового ОТРК "Искандер-М", который поступил на вооружение соединения", — говорится в сообщении.

В рамках учений военнослужащие на новой технике подняты по тревоге и приступили к маршу на пересеченной незнакомой местности в назначенный район.

Расчетам предстоит отработать не менее пяти учебно-боевых задач, среди которых преодоление зараженных участков местности, занятие позиций, развертывание комплексов, скрытная смена позиций и уход от ответного удара.

Учения завершатся в конце недели.

Планируется, что расчеты проведут практический учебно-боевой пуск ракеты.