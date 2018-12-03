Россия и Вьетнам обсудили безопасность в АТР

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четвертый раунд российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны на уровне заместителей глав оборонных ведомств прошел в понедельник в Москве, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Раунд провел замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, вьетнамскую делегацию возглавлял заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Нгуен Ти Винь.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обсуждены текущее состояние российско-вьетнамских отношений в военной области и перспективы их развития с учетом намеченного на 2019 год перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России", — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что "встреча прошла в дружественной обстановке и продемонстрировала обоюдный настрой на активизацию и развитие двусторонних связей в оборонной сфере".