Патрушев обсудил с коллегой из Мьянмы сотрудничество в сфере безопасности

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил на встрече в Москве с советником по национальной безопасности союзного правительства, министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Тауном Туном сотрудничество в сфере безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Таун Тун обсудили широкий круг вопросов российско-мьянманского сотрудничества в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене", — говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча прошла в Москве.