В России создали лабораторные модели анаэробных двигателей для подлодок

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лабораторные модели анаэробных (воздухонезависимых) энергетических установок уже построены и ждут начала испытаний на прототипе отсека подводной лодки в море, сообщил журналистам в понедельник глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

"Две разные концепции разработаны и построены в виде лабораторной модели. Наша задача на сегодняшний день – лабораторную модель поместить в прототип корпуса лодки и начать испытания в реальной среде с учетом ограничений, давления", — сказал Рахманов.

По его словам, испытания ВНЭУ на нынешнем этапе дали положительный результат: "Все, что надо, заводится, все, что надо, генерируется, все, что надо, расщепляется".

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.

Работа по созданию таких установок развернута в двух КБ – в "Малахите" и "Рубине".