Российскую систему предупреждения о ракетном нападении защитили от ошибок

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российскую систему предупреждения о ракетном нападении и другие РЛС защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций дальнего обнаружения, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данных систем концерна РТИ.
"Радиотехнический институт имени академика Минца разработал новый метод оперативного функционального контроля работы сложных радиотехнических систем, в том числе РЛС дальнего обнаружения. Его алгоритмы в реальном времени будут обеспечивать работу радиолокационных станций в непрерывном режиме без снижения производительности. Это позволит сократить время на обнаружение и устранение неисправности, а также предотвратить риски некорректной работы РЛС", — говорится в сообщении.
В РТИ пояснили, что новый метод контроля включает оценку мощности внутреннего шума приемной аппаратуры и интенсивности излучения Солнца.
"Реализованные сегодня методы контроля, используемые в РЛС, показывают ряд недостатков, например большое время реакции на неисправность изделия. Особенности же новых методов не только позволят устранить эти недостатки, но и повысят достоверность контроля радиотехнических характеристик РЛС дальнего обнаружения и обеспечат непрерывность контроля. Таким образом, мы повысим и характеристики СПРН", — цитирует пресс-служба гендиректора института Минца Александра Осипова.
Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения семейства "Воронеж", созданные в России по технологии высокой заводской готовности.
РТИ – крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 20 производственных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке. В настоящий момент на предприятиях РТИ работает 15 тысяч человек. Основные компетенции холдинга включают разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектронику. Входит в состав ПАО АФК "Система".