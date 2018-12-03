Российскую систему предупреждения о ракетном нападении защитили от ошибок

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российскую систему предупреждения о ракетном нападении и другие РЛС защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций дальнего обнаружения, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данных систем концерна РТИ.

Ошибочное срабатывание системы СПРН однажды могло привести к ядерной войне: 26 сентября 1983 года из-за ложного срабатывания СПРН на командный пункт Серпухов-15, расположенный в 100 километрах от Москвы, поступило сообщение об атаке со стороны США. Тогда дежуривший там советский офицер Станислав Петров определил, что система сработала ошибочно. Как выяснилось позже, солнечные лучи, отражаясь от облаков, засветили советские датчики обнаружения.

"Радиотехнический институт имени академика Минца разработал новый метод оперативного функционального контроля работы сложных радиотехнических систем, в том числе РЛС дальнего обнаружения. Его алгоритмы в реальном времени будут обеспечивать работу радиолокационных станций в непрерывном режиме без снижения производительности. Это позволит сократить время на обнаружение и устранение неисправности, а также предотвратить риски некорректной работы РЛС", — говорится в сообщении.

В РТИ пояснили, что новый метод контроля включает оценку мощности внутреннего шума приемной аппаратуры и интенсивности излучения Солнца.

"Реализованные сегодня методы контроля, используемые в РЛС, показывают ряд недостатков, например большое время реакции на неисправность изделия. Особенности же новых методов не только позволят устранить эти недостатки, но и повысят достоверность контроля радиотехнических характеристик РЛС дальнего обнаружения и обеспечат непрерывность контроля. Таким образом, мы повысим и характеристики СПРН", — цитирует пресс-служба гендиректора института Минца Александра Осипова.

СПРН решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данных о космических объектах для контроля космического пространства.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения семейства "Воронеж", созданные в России по технологии высокой заводской готовности.

РТИ – крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 20 производственных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке. В настоящий момент на предприятиях РТИ работает 15 тысяч человек. Основные компетенции холдинга включают разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектронику. Входит в состав ПАО АФК "Система".