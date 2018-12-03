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Безопасность

Тактика прорыва. Зачем десантников пересаживают на танки и вертолеты

(обновлено: 08:11 03.12.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДесантники разведгруппы во время десантирования с вертолета Ми-8АМТШ для выполнения задачи в тылу условного противника на комплексных тактических учениях 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ на Барановском полигоне в Приморском краеДесантники разведгруппы во время десантирования с вертолета Ми-8АМТШ для выполнения задачи в тылу условного противника на комплексных тактических учениях 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ на Барановском полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Колоссальные боевые возможности, мощная противовоздушная оборона и еще более высокая мобильность — Минобороны России успешно завершило эксперимент по совместному применению в едином боевом порядке десантников и армейской авиации. А летом в военном ведомстве сообщили об усилении десантных соединений современными танками Т-72Б3. О том, для чего и как генералы меняют привычный облик крылатой пехоты, — в материале РИА Новости.

Опыт прошлых лет

В ближайшем будущем ВДВ России ждут большие перемены. По словам министра обороны Сергея Шойгу, для повышения боевых возможностей десантников в войсках формируют соединения нового типа, которые выведут их по маневренности и оперативности на один уровень с потенциальным противником.

Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Успел перерезать стропы". Рассекреченные страницы истории ВДВ
"В современных условиях армиями ведущих иностранных государств большое внимание уделяется развитию своих мобильных компонентов, способных оперативно перемещаться на большие расстояния и самостоятельно вести боевые действия", — подчеркнул глава ведомства.

В частности, в состав Воздушно-десантных войск включат подразделения армейской авиации и противовоздушной обороны — десантники получат в свое распоряжение вертолеты самого разного назначения, а не будут, как прежде, запрашивать помощи у Воздушно-космических войск.

"Сейчас реализуется идея возврата к десантно-штурмовым бригадам советского времени, но на новой технической основе, — рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Фактически создаются аэромобильные соединения с основной транспортной боевой машиной — вертолетом. В состав таких соединений раньше входили боевые, транспортные, разведывательные вертолеты, вертолеты-корректировщики и машины радиационной и химразведки".

Похожие десантно-штурмовые бригады создавались в 1980-е — каждая в своем составе имела авиационную группу из двух вертолетных полков. А отдельные армейские корпуса, предназначенные для действий в качестве оперативно-маневренной группы фронта, располагали отдельным десантно-штурмовым (ДШП) и вертолетным полками. Причем последний мог одним рейсом перебросить ДШП по воздуху.

Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тем самым обеспечивалась высокая оперативная готовность и тактическая подвижность соединений: командиру бригады не приходилось запрашивать старшего начальника о выделении авиационных ресурсов.

Правда, в Советской армии катастрофически не хватало вооружений и техники, оптимизированных для применения в аэромобильных частях. "В таких десантно-штурмовых бригадах парашютно-десантные батальоны были пешие, укомплектовывались фактически только "уазиками" для перевозки минометов и противотанковых комплексов, а десантно-штурмовые батальоны передвигались на БМД", — напомнил Мураховский. Сейчас же российский ОПК способен поставлять достаточно новых образцов вооружений и техники, специально заточенных под такие соединения.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне "Раевский" под Новороссийском
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне "Раевский" под Новороссийском

Верхом на броне

То же касается и усиления ВДВ танковыми батальонами. Минобороны ранее сообщало, что до конца 2018-го в двух десантно-штурмовых дивизиях — 7-й Новороссийской и 76-й Псковской — появится по танковому батальону, а десантно-штурмовые бригады получат танковые роты.

Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 Т2
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Воевали десантники все равно на земле, — отметил Мураховский. — И если вспомнить опыт боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, то им всегда приходилось помогать БМП и танками из состава Сухопутных войск. Общевойсковой бой на земле держится на трех китах: пехоте, артиллерии и танках. У десантников из бронированной техники на вооружении только БМД с весьма ограниченными возможностями, особенно в плане защищенности. Танков у них нет, но зато есть довольно скромная артиллерия. При этом за всю свою историю десантники никогда не высаживались в реальном бою парашютным способом — они всегда воюют вместе с танками и артиллерией".

Главная проблема такой практики — бронетехнику у соседнего вида войск получить не так просто и быстро, как хотелось бы. Поэтому, в первую очередь, страдает оперативность. Кроме того, подготовка и задачи танкистов Сухопутных войск сильно отличаются от специфики применения бронетехники в десантно-штурмовых соединениях. Когда у ВДВ появятся свои танки, десантники сами смогут решать, когда грузиться, выдвигаться и куда прибывать для выполнения поставленных задач. Танковые батальоны значительно повысят огневую мощь и эффективность ВДВ в любых зонах вооруженных конфликтов.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк Т-72Б3

Летающие БМД

Безлошадными десантники точно не останутся. ОПК специально под них разработал модернизированную версию вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Серийное производство этой машины планируется начать в 2020-м. Вертолет будет использоваться не только как транспорт, но и как машина огневой поддержки: он вооружен сверхзвуковыми ракетами дальностью до шести километров, неуправляемым ракетным вооружением и несколькими крупнокалиберными пулеметами. Для большей живучести пол кабины экипажа и грузового отсека прикрыт облегченной броней, а борта до уровня иллюминаторов обшиты кевларом. На случай жесткой посадки есть энергопоглощающие десантные сиденья.

Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии на военном полигоне Раевский под Новороссийском
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Впрочем, конструкторы и на этом не останавливаются. В 2026-м ВДВ получат абсолютно новый вертолет, рассчитанный на транспортировку восьми десантников. Класс защиты будет настолько высоким, что смело можно говорить о летающей боевой машине десанта.

Что касается танков, то десантников пересадят на современные Т-72Б3, которые уже успели хорошо себя зарекомендовать в Сухопутных войсках. Десантировать из самолетов их, конечно, не будут. В советское время проводились эксперименты по выброске танков, но все они закончились неудачно — 40-тонный танк, сброшенный с полуторакилометровой высоты, со свистом входил в землю, несмотря на специально разработанные гигантские парашютные системы. Стропы не выдерживали такой массы, а купола расходились на шелковые ленточки.

Поэтому пока до места назначения бронедесантники будут добираться по старинке — транспортными самолетами Ан-124 "Руслан", железнодорожным транспортом либо своим ходом.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 на тактико-специальных учениях подразделений специального назначения
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ и ударные вертолеты Ка-52 на тактико-специальных учениях подразделений специального назначения
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