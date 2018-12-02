Опубликованы кадры стрельб Т-90 и систем "Град"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений 90-ой танковой дивизии в Челябинской области.

В стрельбах приняли участие боевые машины Т-90, БМП-2 и "Тунгуски". На кадрах видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.

Т-90 — российский средний и основной танк, в 2011 году была представлена его новая экспортная версия Т-90СМ. БМП-2 — гусеничная боевая машина пехоты, которая служит для транспортировки личного состава, а также способствует повышению его мобильности.

На учениях также испытали реактивные системы залпового огня "Град", отработавшие технику удара по потенциальному противнику. Эта полевая дивизионная реактивная система залпового огня предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

"Град" состоит из боевой машины БМ-21, системы управления огнем, 122 мм неуправляемых реактивных снарядов, а также транспортно заряжающей машины 9Т254. В составе батареи РСЗО также имеется машина управления 1В110 "Береза" на шасси автомобиля ГАЗ-66, обеспечивающая подготовку данных для стрельбы.