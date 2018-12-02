"Сплав" приступил к роботизации реактивных систем залпового огня

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. НПО "Сплав" внедрил элементы роботизации в некоторые реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор предприятия (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

"Если мы берем комплексы первого поколения, будь то "Град" или "Смерч", то они, конечно, обладают каким-то минимальным набором средств автоматизации. Пока сложно определить, сколько процентов роботизации в том или ином комплексе или системе. Но могу с уверенностью сказать, что системы, разработанные в последние годы — "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", обладают уже внедренными элементами, которые могут лечь в основу перспективной роботизированной РСЗО", — сказал Смирнов.

По его словам, например, боевая машина РСЗО "Торнадо-Г" оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем и аппаратурой подготовки и пуска. "Это позволяет автоматизировать процесс подготовки, управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование боевой машины на местности, дистанционно вводить данные полетного задания во взрыватели и запускать снаряды без выхода расчета из кабины", — уточнил собеседник агентства.