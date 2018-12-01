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Безопасность

На крючке: самые необычные криминальные специальности

(обновлено: 08:20 01.12.2018)
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© Fotolia / AmmentorpВор-карманникВор-карманник
© Fotolia / Ammentorp

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Собачники, клюквенники и рыболовы — век назад сотрудники Московского уголовного розыска разделили воровские "специальности" на 20 категорий. Список постоянно пополнялся. Большинство преступников охотились за деньгами и драгоценностями, однако всегда были и воры с нестандартным подходом к выбору добычи и способам ее получения. РИА Новости рассказывает о самых необычных криминальных профессиях.

Собачники

Особая каста воров, занимающаяся кражами собак элитных пород, появилась довольно давно. Клиентуры преступники не лишились и в наши дни — спрос на домашних животных велик и на черном, и на легальном рынке. С начала нулевых похищение собак называют догнеппингом (по аналогии с киднеппингом).

Игра в карты
© Depositphotos / ysbrand
Уже не работает. Вымирающие воровские "профессии"
В зоне риска практически все породы: бойцовские, охотничьи, сторожевые и, конечно, декоративные. Цена за хорошего щенка или взрослую собаку достигает десятков тысяч долларов. Воры-собачники работают по-разному. Одни выполняют заказ на определенную породу. Другие, более "профессиональные" — на конкретного пса.

Собаку могут похитить прямо на улице, подманив лакомством, из дома, из машины, или, например, с выставки. Украденного пса продают или возвращают хозяину за солидное вознаграждение.

Пару лет назад в Калужской области полицейские задержали преступную группу, похитившую у жителей Подмосковья более 70 породистых щенков. Практически всех домашних питомцев вернули владельцам, а воров отправили за решетку.

© Depositphotos / cunaplusДогнеппинг
© Depositphotos / cunaplus
Догнеппинг

Клюквенники

Эта категория преступников специализируется на воровстве в храмах. Их добыча, как правило, — иконы, книги, драгоценности, деньги и любая утварь, представляющую хоть какую-то материальную ценность. Клюквенники известны очень давно, еще с XV века. Одни охотились на церковную собственность, другие обчищали карманы прихожан. Первых наказывали гораздо суровее.

Члены банда Тяп-Ляп
© Фото : МВД по Республике Татарстан
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В СССР наиболее известным клюквенником был Анатолий Дейнеховский. В 1970-х он сколотил самую настоящую банду, несколько лет потрошившую церкви в разных регионах страны. После задержания следователям удалось доказать более 30 эпизодов, общая стоимость похищенного — 117 тысяч рублей. Часть украденного до сих пор не нашли. Добавим, что в криминальной среде клюквенники большим уважением никогда не пользовались.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВход в храм
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вход в храм

Капорщики

Представители этой преступной касты воруют шапки, шубы и другие меховые изделия. Неудивительно, что с наступлением холодов у оперативников уголовного розыска, занимающихся раскрытием краж, работы прибавляется. Преступники орудуют преимущественно на улицах, реже — в торговых центрах. Объектами нападений, как правило, становятся девушки или подвыпившие мужчины. Схема проста: пристроиться к жертве сзади, затем, выбрав подходящий момент, сорвать головной убор и пуститься наутек. Хорошая меховая шапка стоит тысячи рублей. Впрочем, такими грабежами промышляют в основном подростки и начинающие воры.

Организованные преступные группы обчищают магазины и склады. Так, в Москве два года назад полицейские задержали этническую банду, совершавшую налеты на салоны меховых изделий. Общая стоимость похищенных шапок и шуб достигла 15 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПродажа меховых изделий в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа меховых изделий в Москве

Рыболовы, хирурги и мойщики

Многие карманники вытаскивают кошельки, пользуясь лишь ловкостью рук. Некоторые, чтобы добраться до чужих денег, пускают в ход заточенные монеты или бритвы. Особо изобретательных щипачей еще в царской России прозвали "хирургами".

Они с помощью пинцетов могли аккуратно вытащить деньги из самых труднодоступных мест, например, из бюстгальтера, глубокой сумки, или щипчиками перекусить золотую цепочку. Похожим образом действовали так называемые рыболовы, аккуратно подцеплявшие чужие кошельки крючками.

Песец в клетке
© REUTERS / Ilya Naymushin
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Мойщиками традиционно называли воров, специализирующихся на пассажирах поездов. Орудовали они в основном по ночам, хотя лишиться собственности можно было и днем — мойщики умело входят в контакт с соседями по купе, предлагают выпить за знакомство, выставляют на стол бутылку спиртного. С клофелином. После успешной "работы" мойщик сходил на ближайшей станции или даже выпрыгивал из вагона состава, идущего на полной скорости.

В царской России железнодорожные воры считались одними из самых опасных преступников, так как запросто могли убить человека, спящего в отдельном купе. Ловить таких было сложно: они не сидели на месте, а "гастролировали" по всей стране.     

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ поезде дальнего следования
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В поезде дальнего следования
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