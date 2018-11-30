В Кремле прошли учения ФСО

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Основной этап плановых тактико-специальных учений Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, в ходе которого отрабатывалось пресечение угроз террористических организаций, прошел в пятницу в Московском Кремле, сообщил центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"Тридцатого ноября в Московском Кремле и на прилегающей территории прошел основной этап плановых тактико-специальных учений Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения проводились при взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе учений отрабатывались практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористических организаций и прибытия антитеррористических подразделений, в том числе с использованием авиации, тушением "пожара" и оказанием экстренной медпомощи.

"Мероприятиями в рамках учений охватывалась значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные реализовались на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", — отмечается в сообщении.