В Минобороны надеются, что США не выйдут из договора о РСМД

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Минобороны РФ надеются, что США не выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и делают все возможное, чтобы этого не произошло, сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
По его словам, претензии двух стран друг к другу известны, но России ни разу не предъявили ни одного доказательства в подтверждение этих претензий.
Фомин рассказал, что Россия и США продолжают сотрудничество по ряду направлений, в том числе продолжается взаимодействие в сфере безопасности в небе Сирии и ряду других. Фомин подчеркнул, что российское военное ведомство готово расширить сотрудничество в США. "Но, как известно, ограничивали взаимодействие не мы. Мы готовы к этому настолько, насколько готовы США", — заключил замглавы Минобороны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.