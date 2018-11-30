В Минобороны надеются, что США не выйдут из договора о РСМД

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Минобороны РФ надеются, что США не выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и делают все возможное, чтобы этого не произошло, сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Что касается заявления о намерениях США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нам хотелось бы, чтобы это все-таки осталось намерением и не было реализовано. Надеемся, что этого не произойдет. И для этого мы делаем все возможное на всех площадках", — сказал Фомин.

По его словам, претензии двух стран друг к другу известны, но России ни разу не предъявили ни одного доказательства в подтверждение этих претензий.

Фомин рассказал, что Россия и США продолжают сотрудничество по ряду направлений, в том числе продолжается взаимодействие в сфере безопасности в небе Сирии и ряду других. Фомин подчеркнул, что российское военное ведомство готово расширить сотрудничество в США. "Но, как известно, ограничивали взаимодействие не мы. Мы готовы к этому настолько, насколько готовы США", — заключил замглавы Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.