Угрозы безопасности России не останутся без ответа, заявили в Минобороны

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Угрозы военной безопасности России не остаются без адекватной реакции, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Он также отметил, что российское военное ведомство в многостороннем формате взаимодействия продолжает работу по развитию военной составляющей СНГ, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.
"В рамках ОДКБ созданы Коллективные силы оперативного реагирования, Коллективные силы быстрого развертывания в Центральноазиатском регионе, Миротворческие силы и Коллективные авиационные силы ОДКБ", — сказал военачальник.
Он отметил, что в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности ОДКБ на основе двусторонних соглашений Российской Федерации "созданы совместные группировки войск (сил) с Белоруссией и Арменией соответственно". В интересах защиты воздушного пространства в регионах коллективной безопасности ОДКБ, сказал Фомин, "функционируют системы противовоздушной обороны с Белоруссией, Арменией и Казахстаном, проводится работа по созданию аналогичных систем с Киргизией и Таджикистаном".
Кроме того, подчеркнул он, большое значение для обеспечения коллективной безопасности на постсоветском пространстве имеет укрепление потенциала российских военных баз и других военных объектов на территории стран-союзников, в том числе в Армении, Киргизии, Таджикистане.