Угрозы безопасности России не останутся без ответа, заявили в Минобороны

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Угрозы военной безопасности России не остаются без адекватной реакции, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Предпринимаемые Вооруженными силами меры позволяют обеспечить надежную защиту интересов России и её союзников", — заявил Фомин журналистам в пятницу.

Он также отметил, что российское военное ведомство в многостороннем формате взаимодействия продолжает работу по развитию военной составляющей СНГ, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.

"В рамках ОДКБ созданы Коллективные силы оперативного реагирования, Коллективные силы быстрого развертывания в Центральноазиатском регионе, Миротворческие силы и Коллективные авиационные силы ОДКБ", — сказал военачальник.

Он отметил, что в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности ОДКБ на основе двусторонних соглашений Российской Федерации "созданы совместные группировки войск (сил) с Белоруссией и Арменией соответственно". В интересах защиты воздушного пространства в регионах коллективной безопасности ОДКБ, сказал Фомин, "функционируют системы противовоздушной обороны с Белоруссией, Арменией и Казахстаном, проводится работа по созданию аналогичных систем с Киргизией и Таджикистаном".

"Важное место в развитии отношений в оборонной сфере со странами ОДКБ занимает военно-техническое сотрудничество. Национальным вооруженным силам оказывается помощь в оснащении современными и совместимыми вооружениями и военной техникой. На безвозмездной основе осуществляется подготовка национальных военных кадров в военных учебных заведениях Минобороны России", — отметил Фомин.

Кроме того, подчеркнул он, большое значение для обеспечения коллективной безопасности на постсоветском пространстве имеет укрепление потенциала российских военных баз и других военных объектов на территории стран-союзников, в том числе в Армении, Киргизии, Таджикистане.