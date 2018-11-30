В Минобороны заявили об обострении борьбы за доступ к Севморпути

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Борьба за беспрепятственный доступ к Северному морскому пути и право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана обостряется в Арктике, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"На Западе основным угрозообразующим фактором остается антироссийская политика ведущих европейских стран и США, направленная на стратегическое сдерживание России, ослабление ее экономического и военного потенциала. В Арктике обостряется борьба за право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана и беспрепятственный доступ к Северному морскому пути", — сказал Фомин в пятницу журналистам.

Говоря о ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, он отметил, что здесь "негативное влияние оказывает американская политика усиления противоречий как между зависимыми от США арабскими государствами, так и между этими странами и Ираном". "Обстановка в Сирии сохраняется напряженной, однако в целом складывается в пользу Дамаска. Лишь бы не мешали в этом", — добавил Фомин.

Он указал на активизацию деятельности "экстремистов в Афганистане и Пакистане, которые стремятся создать в регионе так называемый халифат". "На Востоке обстановка характеризуется снижением напряженности, что обусловлено заинтересованностью КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов и, конечно же, России в последовательном урегулировании ситуации на Корейском полуострове", — продолжил замминистра обороны РФ.

По его словам, с учетом складывающейся военно-политической обстановки "основные усилия Минобороны России направлены на поддержание возможностей Вооруженных сил Российской Федерации на уровне, позволяющем надежно обеспечить военную безопасность нашего государства".

"Прежде всего, это поддержание высокого уровня боевой готовности стратегических ядерных и неядерных сил, наращивание эшелонированной системы воздушно-космической обороны, развитие сил общего назначения на стратегических направлениях, а также совершенствование системы управления", — резюмировал военачальник.