МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО снизилось "почти до нуля" благодаря договоренностям с Финляндией, Латвией и Эстонией, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"Реализация достигнутых договоренностей позволила практически до нуля снизить количество конфликтных ситуаций в воздушном пространстве стран Балтии, в том числе с участием истребителей НАТО, а также в целом повысить безопасность полетов в Балтийском регионе", — сказал Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

В ходе проведенной работы, на аэронавигационных картах Финляндии, Латвии и Эстонии появились международные поворотные точки маршрута полета для самолетов государственной авиации России из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно.

У балтийских стран нет самолетов, пригодных для воздушного патрулирования, поэтому с 2004 года, после их вступления в НАТО, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса. Они базируются в Литве на аэродроме Зокняй и на авиабазе Эмари.

В Минобороны России при этом неоднократно заявляли, что за последнее время НАТО "значительно" усилила авиаразведку у границ РФ на Балтике и в Черном море. Как отмечал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, с начала года самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей границы более 120 раз.