Эксперт прокомментировал выводы американских СМИ о российских кораблях

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оценки, которые дает российским боевым кораблям американская пресса, показывают признание возможностей Военно-морского флота России, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее американский журнал The National Interest составил список из пяти "самых смертоносных" российских боевых кораблей. Как отмечает издание, сегодня Россия активно совершенствует свой флот. Для этого Москва использует экономически эффективные, ориентированные на экспорт новшества и модернизирует уже существующие технологии. Благодаря этому в составе ВМФ находятся "первоклассные суда", представляющие серьезную угрозу для потенциального противника.

"Оценки, которые звучат в американской прессе, показывают признание реальных возможностей российского военно-морского оружия", — сказал Коротченко.

По его словам, концепция применения Вооруженных сил России сугубо оборонительная. "Это означает, что мы никому не угрожаем и не собираемся проявлять агрессию. Это относится в полной мере и к Военно-морскому флоту", — сказал эксперт.

Он добавил, что в настоящее время Объединенная судостроительная корпорация успешно решает задачи в рамках гособоронзаказа. "Так, в соответствии с госпрограммой вооружений на флот поступают новые надводные корабли и новые подводные лодки, обладающие возможностями применять все виды высокоточного ракетного оружия, что дает преимущество нашему флоту в гипотетических конфликтах", — резюмировал Коротченко.