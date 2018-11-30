Минобороны: новый музей ВКС продемонстрирует историю развития авиатехники

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС) в парке "Патриот" предоставит посетителям возможность наглядно познакомиться с историей развития российской авиатехники и научно-технического достояния, сообщает министерство обороны РФ.

"Музей будет оснащен мультимедийными киосками и множеством сенсорных панелей с цифровыми экспонатами и инфографикой. Посетители смогут свободно выбирать фото, видео, интерактивные карты, инфографику, 3D-модели. В зоне интерактивных симуляторов гости музея смогут управлять самолетом или соревноваться в меткости в авиационном тире", — говорится в презентационном видео, которое военное ведомство опубликовало в социальных сетях.

В музее будут также работать обучающие программы, благодаря которым каждый желающий сможет попробовать свои силы в профессии военного летчика.

"Над корпусами будет расположена смотровая площадка с остеклением, с которой можно будет наблюдать воздушные и наземные реконструкции исторических событий… В музее будут присутствовать открытые выставочные площадки и площадки с навесами. Территория музея будет оборудована двумя вертолетными площадками", — рассказали в Минобороны.

Как отмечает ведомство, создание музея ВКС и формирование его экспозиции органично впишется в проводимую министерством военно-патриотическую работу. Музей станет частью системы общегосударственного образования граждан, центром хранения и популяризации авиатехнических знаний.