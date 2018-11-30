МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Большинство зарубежных реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 122 миллиметра сделаны на базе российских разработок, сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

"Сейчас рынок РСЗО растет, особенно в 122 (миллиметра — ред.) калибре зарубежными фирмами предлагается большое количество реактивных систем залпового огня. Они в большинстве своем сделаны на базе наших разработок, скопированы некоторые элементы", — сказал Смирнов.

Он также рассказал о проблемах, связанных с нелицензионным ремонтом и обслуживанием РСЗО отечественного производства за рубежом. "Конечно, мы сталкиваемся с такими проблемами, но это больше связано не с нашими реактивными снарядами, так как они весьма надежны и не нуждаются в постоянном обслуживании. Здесь, в основном, речь идет об эксплуатации боевых машин", — отметил Смирнов.

По его словам, в этой сфере очень много контрафактных запасных частей на рынке, поэтому все, кто имеет опыт эксплуатации таких машин, предлагает заказчикам по демпинговым ценам ремонт и поддержание годности этих машин.

"После такого ремонта мы сталкиваемся со случаями, когда ракеты не сходят с пусковых установок. До недавнего времени ремонт боевых машин производился за счет списанных комплексов, но сейчас сроки эксплуатации многих систем, поставленных за рубеж, подходят к завершению, поэтому в скором времени ремонтировать боевые машины за счет других, уже не использующихся по предназначению машин, будет невозможно", — пояснил собеседник агентства.