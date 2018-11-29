National Interest назвал "самые смертоносные" российские боевые корабли

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский журнал The National Interest составил список из пяти "самых смертоносных" российских боевых кораблей.

Как отмечает издание, сегодня Россия активно совершенствует свой флот. Для этого Москва использует экономически эффективные, ориентированные на экспорт новшества и модернизирует уже существующие технологии. Благодаря этому в составе ВМФ находятся "первоклассные суда", представляющие серьезную угрозу для потенциального противника.

Одним из самых опасных российских кораблей журнал назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота. Крейсер предназначен для уничтожения авианосных групп противника.

"Петр Великий" оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".

В список также вошел ракетный крейсер "Москва" — единственный корабль первого ранга в составе Черноморского флота. В арсенале корабля находятся 64 ракеты системы С-300Ф "Форт".

National Interest обратил внимание и на корвет "Сообразительный" Балтийского флота, оборудованный противолодочным комплексом "Пакет-НК". Эта система выполняет функцию гидроакустической станции и способна указывать на цель в автоматическом режиме, а также определять параметры движения как вражеских торпед, так и кораблей.

Следующим "смертоносным судном" по версии The National Interest стал эскадренный миноносец "Настойчивый" — флагман Балтфлота. В распоряжении этого корабля находятся сверхзвуковые маловысотные крылатые ракеты П-270 "Москит".

Последним в списке издания стал тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" — единственный авианосец в составе ВМФ России.

"Он остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля и дает России гораздо больше способов проецировать свою воздушную мощь по всему миру", — говорится в материале.

На вооружении авианосца состоят 18 тяжелых истребителей-бомбардировщиков Су-33 и истребители четвертого поколения МиГ-29К.