В Совфеде объяснили, зачем в Крыму нужен дополнительный дивизион С-400

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Решение о пополнении системы ПВО в Крыму принято с учётом повышенной напряжённости на Украине, на Донбассе, а также в отношениях России с отдельными странами Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В четверг дивизион С-400 встал на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

"С учётом повышенной напряжённости на Украине, на Донбассе, а также в отношениях России с отдельными странами запада — инициированной и нагнетаемой не нами — мы предпринимаем адекватные шаги по защите нашей территории, нашей границы", — заявил Бондарев.

Он подчеркнул, что пополнение системы ПВО в Крыму ещё одним дивизионом С-400 "Триумф" отвечает интересам национальной безопасности России.

"НАТО повышает свою активность в Черноморском регионе: то их военные корабли патрулируют акваторию, то самолёты-разведчики "отираются" в том же воздушном пространстве. Недавняя провокация, устроенная Украиной в Азовском море – вторжение в наши территориальные воды трёх военных судов, скорее всего, не станет единственной в своём роде, и скоро предстоит ожидать новых недружественных и незаконных действий со стороны Украины", — сказал сенатор.

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Он отметил, что решение по дополнительному С-400 в Крыму сделает полуостров абсолютно неуязвимым для любых недружественных действий.

"Доукоплектование Крыма ещё одним дивизионом считаю абсолютно правильным шагом по укреплению нашей обороны на границе с государством-провокатором, шагом, который сделает наш полуостров абсолютно неуязвимым для любых недружественных действий", — сказал Бондарев.

Он напомнил, что аналогов С-400 в мире нет, он отлично зарекомендовал себя, эффективно уничтожая как аэродинамические, так и баллистические цели на большой и средней дальности, на малых, средних и сверхбольших высотах.

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