Пограничники в Керченском проливе защищали госграницу, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские пограничники при инциденте в Керченском проливе выполняли свои функции по защите государственной границы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг – прекрасно, собственно, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации. Я думаю, что в вашей стране действовали бы точно также, это абсолютно очевидная вещь", — заявил Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет", говоря о недавнем инциденте в Керченском проливе.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>