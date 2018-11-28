Россия почти ушла от импорта при производстве военной техники, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия почти ушла от импорта при производстве военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Так же как и в области транспортного машиностроения, у нас отечественного продукта будет тоже по 90%. Если кому-то это хочется, закрыть своими руками российский рынок, я уже не говорю в области военной техники, там мы практически ушли вообще от импорта. Мы занимаемся этим регулярно, стабильно, два раза в год собираясь с представителями оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил по неделям — мы неделю проводим в Сочи и обсуждаем все вопросы текущего дня, что называется", — сообщил он в ходе пленарного заседания форума" Россия зовет".

Путин отметил, что в 2017 году в программу импортозамещения было вложено 600 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов из госбюджета. "Но все это неплохо, как видите. Но нам бы хотелось, чтобы мы от таких способов взаимоотношений ушли и как можно скорее и восстановили бы нормальный режим экономической жизни и мировой торговли", — добавил президент.