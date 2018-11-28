В Липецке проходит крупная антитеррористическая тренировка силовиков

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники силовых структур проводят в среду антитеррористическую тренировку в центре Липецка, сообщила РИА Новости представитель УФСБ по Липецкой области.

СМИ сообщили, что центральные районы Липецка перекрыты, стоят люди в касках и бронежилетах, установлена военная техника.

"УФСБ, Росгвардия и УМВД проводят командно-штабную тренировку. Это плановая тренировка оперативной группы муниципального образования город Липецк по отработке взаимодействия в случае антитеррористической угрозы", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что тренировка менее масштабна, чем плановые учения силовых служб. Антитеррористические учения пройдут позже, подчеркнула представитель ведомства.